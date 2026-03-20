В Одинцовском округе 28 марта запустят маршрут №1339 до метро

Новый автобусный маршрут №1339 начнет работать 28 марта между метро «Парк Победы» и Одинцово. Для пассажиров введут отдельные тарифы с оплатой по карте «Тройка» или банковской карте, а также безлимитные абонементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автобусы с обозначением «Москва — область» будут курсировать по отдельным тарифам, которые зависят от расстояния поездки. Карту необходимо прикладывать дважды — при входе и выходе. Стоимость проезда по карте «Тройка» составит от 71 до 127 рублей, по банковской карте — от 76 до 132 рублей.

Пассажирам доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. Они позволяют экономить до 60% в год и дают право на бесплатные пересадки на городской транспорт Москвы. Для обучающихся предусмотрены абонементы на 30 и 90 дней по карте москвича, а льготные категории граждан смогут пользоваться бесплатным проездом по карте москвича и карте жителя Московской области.

Бесплатный проезд на смежных маршрутах Москвы и Подмосковья сохраняется для льготников Московской области и граждан до 60 лет, имеющих право на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если социальная карта не срабатывает в автобусе, необходимо обратиться в МФЦ Подмосковья для перекодирования. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» или банковской картой не предусмотрены. Карта «Стрелка» на маршруте действовать не будет.

Приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах Московского метрополитена, а также онлайн через приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт» с последующей активацией в автобусе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.