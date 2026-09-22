В Одинцовском округе 23 и 24 сентября пройдет рейд «Встречная полоса»

Госавтоинспекция 23 и 24 сентября проведет в Одинцовском округе профилактический рейд «Встречная полоса» для предотвращения ДТП из-за запрещенного выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 23 и 24 сентября проведут в округе профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Рейд направлен на сокращение числа ДТП, связанных с выездом автомобилей на полосу встречного движения.

Инспекторы дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил выезда на встречную полосу. Особое внимание уделят участкам дорог, где такой маневр запрещен.

Полицейские напомнили, что водительский стаж не гарантирует защиту от ошибок. Выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии опьянения могут привести к авариям с тяжелыми последствиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.