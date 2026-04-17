В Одинцово установили первый пролет перехода у ЖК «Рублевский»

Строители смонтировали первый блок пролетного строения надземного перехода через железную дорогу в районе ЖК «Рублевский» в Одинцовском округе. Готовность объекта превысила 25%, завершить работы планируют до конца года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцовском городском округе продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. На объекте работают 10 человек и задействованы две единицы техники. Строители выполнили один из ключевых этапов — установили первый блок пролетного строения в проектное положение.

«На предварительном этапе была выполнена укрупнительная сборка блока на земле, после чего с помощью крана конструкцию смонтировали на опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты контролируют качество болтовых соединений, проверяют крепежные элементы и параметры их затяжки. Эти работы необходимы для обеспечения надежности и безопасности сооружения.

Новый переход обеспечит удобную связь между жилыми кварталами. Более 14 тысяч жителей близлежащих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу. Объект остеклят, оборудуют лифтами и адаптируют для маломобильных граждан. Также предусмотрены антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и благоустройство пешеходных зон.

В округе строят еще один надземный переход — в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Завершить оба проекта планируется к концу года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.