В Одинцове возобновили строительство надземного перехода у ЖК «Рублевский»

В Одинцовском округе возобновили строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу в районе ЖК «Рублевский». Готовность объекта составляет 15%, завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцовском городском округе продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе жилого комплекса «Рублевский». По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас ведется подготовка стройплощадки, очистка территории от снега, выполняются геодезические работы и поставка металлоконструкций для будущего пролетного строения.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что завершить строительство планируется до конца 2026 года. Новый переход обеспечит безопасное и удобное передвижение для более чем 14 тысяч жителей близлежащих районов.

Пешеходный переход будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оснастят лифтами и оборудуют для маломобильных граждан. Предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и благоустройство пешеходных зон.

Также в округе возобновились работы на переходе в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Завершить его строительство планируют к концу года. Ранее контракты на оба объекта были расторгнуты из-за нарушений и срыва сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.