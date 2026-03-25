сегодня в 15:35

В Одинцове провели рейд против нарушений стоянки такси

Рейд по выявлению нарушений правил стоянки такси прошел 24 марта на привокзальной площади Одинцова. В проверке участвовали представители администрации округа, Госавтоинспекции и регионального административно-транспортного контроля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд организовали по обращениям жителей и перевозчиков общественного транспорта. Проверку провели сотрудники администрации Одинцовского городского округа совместно с инспекторами отдела Госавтоинспекции УМВД России по округу и представителями управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основное внимание уделили стоянке такси в зоне действия знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Неправильно припаркованные автомобили мешали беспрепятственному проезду автобусов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

По итогам рейда на нескольких водителей такси составили протоколы об административных правонарушениях. Подобные мероприятия на привокзальной площади планируют проводить регулярно, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное транспортное обслуживание пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.