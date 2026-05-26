В Одинцове начали устройство свай второй опоры перехода у ЖК Рублевский

Строители приступили к устройству буронабивных свай на второй опоре надземного пешеходного перехода через железную дорогу в районе ЖК «Рублевский» в Одинцове. Общая готовность объекта составляет 25%, завершить работы планируется в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцовском городском округе продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. На площадке задействованы 20 рабочих и две единицы техники. Первая опора полностью готова, на второй началось устройство буронабивных свай. Параллельно ведется сборка пролетного строения, его готовность достигла 30%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.