В Подольске провели турнир дворовых команд в память героев СВО

Весенний турнир дворовых футбольных команд прошел 24 мая на запасных полях стадиона «Труд» в Подольске. В соревнованиях приняли участие 11 команд и около 100 юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир посвятили памяти и подвигам героев специальной военной операции. На поле вышли команды в трех возрастных категориях — до 15, до 17 и до 20 лет. Матчи проходили в формате 5+1 по правилам мини-футбола и длились по 15 минут.

«Этот турнир — отличная возможность проявить себя для ребят. Такой динамичный формат востребован у молодежи: много движения, высокая интенсивность, игроки получают хорошую нагрузку», — отметил заместитель председателя комитета любительского дворового футбола ПФФ Юрий Максимов.

Особое внимание зрителей и судей привлекла самая младшая команда до 15 лет. Поскольку в этой категории заявился один коллектив, его допустили к играм со спортсменами до 17 лет. Юные футболисты вышли в полуфинал и боролись за призовые места.

В категории до 15 лет победила команда «Заря-Возрождение». Среди спортсменов до 17 лет первое место заняла Pandilla, второе — «Ювенис», третье — «Кузнечики». В группе до 20 лет победителем стало «Возвращение Junior», серебро у «Кузнечиков», бронза — у «Володарки Юнайтед».

Победителей и призеров наградили кубками и медалями. Судейская коллегия также отметила лучших игроков и вратарей. Среди всех команд разыграли профессиональный футбольный мяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.