В Долгопрудном спасли двух тонущих на пляже Мысово

На пляже в парке Мысово в Долгопрудном двое молодых людей начали тонуть во время купания до открытия сезона. Их из воды вытащили двое местных жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инцидент произошел в один из теплых дней на пляже в парке Мысово. Молодой человек решил искупаться, несмотря на холодную воду и то, что до официального открытия купального сезона оставалось две недели. Спасатели в тот момент на пляже не дежурили.

Вскоре пловец оказался далеко от берега и начал тонуть. Его подруга бросилась на помощь, однако через несколько минут помощь потребовалась уже им обоим.

Рядом находились двое мужчин. Ринат Сеитов, игравший неподалеку в теннис, взял спасательные круги в плавучем кафе. Вместе с другим жителем города, который отказался назвать свое имя, они подплыли к пострадавшим и вытащили их на берег.

«Когда мы подплыли, ребята держались из последних сил. Только благодаря плавсредствам мы смогли их вытащить. Своих сил в такой холодной воде нам бы не хватило», — рассказал один из спасавших.

В администрации напомнили, что купальный сезон в Долгопрудном стартует 1 июня. На официальных пляжах в Мысово и Новых Водниках ежедневно с 9:00 до 21:00 будут дежурить полиция, народная дружина и спасатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.