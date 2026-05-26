Юнармейцы Богородского округа заняли третье место в игре

Команда «Допризывник» Богородского округа 23 мая заняла третье место в III региональной военно-патриотической игре «Тропа разведчика» в Щелкове. В соревнованиях участвовали более 700 человек из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра прошла на базе войсковой части в Щелкове и стала заключительным этапом сезона 2025–2026 учебного года. В состязаниях приняли участие 60 команд из Москвы и Московской области.

Богородский округ представили воспитанники объединения «Юнармия и ОВС» центра допризывной подготовки молодежи «Дом Юнармии». Почти 80% состава команды были новичками. Наставники сознательно обновили состав, и участники успешно справились с испытаниями.

Соревнования проходили на двух локациях. На территории воинской части юнармейцы демонстрировали строевую подготовку, метали гранаты, надевали ОЗК на скорость, отвечали на вопросы по воинским званиям, отрабатывали доставку боеприпасов и выполняли стрельбу из страйкбольных АК-74 и луков.

В лесной зоне команды разворачивали лагерь, оказывали первую помощь с последующей переноской «раненого», организовывали «засаду», вязали узлы, выполняли неполную разборку и сборку автомата, а также снаряжали магазин 30 патронами на время.

По итогам состязаний команда «Допризывник» заняла третье место. На торжественном построении медалью совета ветеранов ВС РФ «За заслуги в Юнармейском движении» за подписью генерала армии В. Ермакова наградили Дарью Русановски и Глеба Губкина.

Военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» проводится с 2016 года. За это время она выросла из состязаний воспитанников щелковского воздушно-десантного клуба в крупное региональное событие, объединяющее молодежь из разных муниципалитетов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.