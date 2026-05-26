Ансамбль Радуга провел отчетный концерт в Подольске 24 мая

Отчетный концерт ансамбля танца «Радуга» прошел 24 мая в Молодежном центре «Территория будущего» в Подольске. Коллектив подвел итоги творческого года и представил зрителям 15 разноплановых номеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ансамбль «Радуга» существует 57 лет. Его основала Галина Шершень, которая на протяжении десятилетий руководила коллективом и привила любовь к хореографии своей дочери. Сегодня художественным руководителем является Славяна Шершень, продолжающая семейную традицию. Она также выходит на сцену вместе с воспитанниками.

Особенность коллектива — преемственность поколений. В концерте приняли участие артисты в возрасте от 5 до 50 лет. Программа «Весенние перезвоны» объединила 15 номеров и охватила разные направления хореографии.

Основу репертуара составляют народные танцы и их современные стилизации. Зрители увидели русские плясовые, китайский танец, ирландскую джигу и хореографическую композицию «Африканское сафари».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.