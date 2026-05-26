В Богородском округе прошли последние звонки

Последние звонки прозвучали 26 мая в школах Богородского округа для 3 344 выпускников — 804 одиннадцатиклассников и 2540 девятиклассников. В торжественных линейках приняли участие педагоги, родители и представители власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школах округа состоялись праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Выпускников поздравили учителя, родители, депутаты и представители органов власти. На линейках звучали слова благодарности педагогам, напутствия от первоклассников и традиционный последний звонок — символ прощания со школьной жизнью.

В Центре образования № 45 в деревне Ямкино выпускников поздравил исполняющий полномочия главы Богородского округа Денис Семенов.

«В первую очередь хочу поблагодарить весь педагогический коллектив, который каждодневно передавал вам знания, навыки и таланты. Это одна из самых сильных школ в округе с углубленным изучением иностранных языков. Уверен, что вы получили качественные знания. Впереди вас ждут государственные экзамены, и убежден, что у вас все получится!» —

отметил Денис Семенов.

Впереди у школьников выпускные вечера и вступительные испытания. По итогам прошлого года Богородский округ вошел в десятку лучших муниципалитетов Московской области в сфере образования: округ занял шестое место по результатам аттестации и девятое — в рейтинге школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.