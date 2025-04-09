В Одинцове на пешеходном переходе приступили к сборке металлоконструкций

В Одинцовском округе между станциями МЦД-1 Немчиновка и Сколково продолжается строительство надземного пешеходного перехода, который соединит ЖК «Рублевский» и поселок Новоивановское. Сейчас строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций башни-схода со стороны ЖК «Рублевский», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Также проводится подготовка территории для устройства свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе, ведётся переустройство инженерных коммуникаций, в том числе РЖД. Параллельно в Одинцове строится еще один надземный пешеходный переход — между ул. Баковской и ул. Вокзальной. Здесь проводится переустройство инженерных коммуникаций и устройство свайных оснований под опоры и башни-сходы искусственного сооружения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Открыть движение по пешеходным переходам на ул. Баковской и возле ЖК «Рублевский» планируется в конце 2025 года. Надземные пешеходные переходы будут полностью соответствовать региональному стандарту — остеклены, оборудованы лифтами и приспособлены для маломобильных групп населения. Предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон. Новые переходы обеспечат локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Одинцове, более 14 тыс. жителей близлежащих районов смогут комфортно и, что очень важно, безопасно переходить через железную дорогу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.