В Новокузнецке появился новогодний транспорт

В одном из тармваев Новокузнецка можно встретить Марфушечку-душечку из «Морозко»

В Новокузнецке почти все праздничные декорации в общественном транспорте — гирлянды, поздравительные открытки, елки и даже камины — созданы руками самих сотрудников: водителей и кондукторов. В свободное время, между рейсами или после работы, они украшают транспорт, чтобы создать для пассажиров атмосферу новогоднего чуда и радостного предвкушения праздника, сообщает СтальМедиа .

Нередко экипажи облачаются в тематические костюмы. Так, в одном из трамваев горожане могут увидеть за рулем героиню сказки «Морозко», Марфушечку-душечку.

Празднично оформленный транспорт курсирует не только по городским маршрутам — на линии вышли украшенные автобусы, обслуживающие междугородние и пригородные направления.

К предстоящим торжествам украшено около сотни единиц общественного транспорта, включая трамваи, троллейбусы и автобусы. Помимо городского конкурса на лучшее новогоднее оформление, своих победителей определят и транспортные предприятия. Их поздравят благодарственными письмами, ценными подарками и денежными премиями.

Глава проектного офиса по развитию общественного транспорта подчеркнул, что в этом деле нет проигравших и победителей. По его словам, это не состязание, а искренний и добрый жест для жителей города. Он заверил, что абсолютно все участники будут отмечены, получат подарки и премии.

В конце года транспортные компании объявят названия самых оригинально украшенных автобусов, трамваев и троллейбусов.

