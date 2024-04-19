В Новокузнецке дорожная полиция пересела на байки

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В городе Новокузнецк (Кемеровская область) дорожные полицейские перешли со служебных машин на патрульные мотоциклы. В мотопатруле числятся «пять мощных BMW», сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской госавтоинспекции.

Мотоциклы испытаны и готовы отправиться на несение службы. Инспекторы также сменили экипировку, облачившись в спецзащиту.

«В составе мотопатруля теперь пять мощных BMW, которые имеют явное преимущество перед четырехколесным транспортом», — рассказали в дорожной полиции.

В пятницу, 19 апреля, мотопатруль уже следил за безопасностью и соблюдением законов на новокузнецких дорогах.