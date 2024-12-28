В новогодние праздники дорожники Подмосковья обеспечат безопасный проезд на дорогах

Оперативный дорожный штаб Московской области продолжит круглосуточный мониторинг дорожной ситуации и взаимодействие с экстренными службами на протяжении праздничных выходных. Ежедневно на дорогах будут работать порядка 1 тыс. единиц спецтехники. При необходимости количество техники будет увеличено, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В новогоднюю ночь и первые дни января ожидаются небольшие осадки, дорожные службы Подмосковья обеспечат бесперебойную работу техники и безопасность всех участников дорожного движения. В случае ухудшения погодных условий первоочередное внимание будет уделено уборке снега и противогололедной обработке на наиболее опасных участках: мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для обработки дорожной сети на этот сезон подготовлено более 1,5 млн тонн противогололедных материалов. Процесс и качество выполняемых работ контролируются с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ, которые позволяют эффективно планировать и контролировать работы в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.