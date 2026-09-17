В Ногинске установили 3 новых остановочных павильона у вокзала

Администрация Богородского округа установила 3 временных остановочных павильона у городского вокзала в Ногинске для пассажиров девяти востребованных маршрутов. В октябре здесь планируют смонтировать более вместительные современные конструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Богородского округа завершила установку трех новых остановочных пунктов у городского вокзала в Ногинске. Павильоны предназначены для пассажиров маршрутов № 9к, 18к, 19к, 42, 43, 65к, 11к, 34 и 3П.

В ближайшее время аналогичные конструкции установят на улице Декабристов в Ногинске. С 1 июля 2026 года дорога перешла из федеральной собственности в региональную. Старые остановки на этом участке пришли в негодность и находились в аварийном состоянии.

Новые павильоны у вокзала временные. В октябре планируется закупить и смонтировать более вместительные и современные остановочные комплексы, которые обеспечат пассажирам комфортное ожидание транспорта в любую погоду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.