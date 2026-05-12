В Ногинске 18 мая начнется реконструкция автовокзала

Реконструкция автовокзала стартует 18 мая в Ногинске Богородского округа. Здание модернизируют с учетом современных требований к комфорту и безопасности, работы планируют завершить в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На время работ территорию автовокзала оградят. Остановки для посадки пассажиров на полтора года перенесут на улицу Комсомольскую. Изменения коснутся маршрутов № 34 Ногинск – Обухово – ст. Монино, № 31 Ногинск – ст. Электроугли, № 43 Ногинск – Старая Купавна (з-д «Акрихин»), № 41 Ногинск – Стулово – ст. Монино, № 322 и 382 до Москвы (м. Партизанская), № 1209 до Москвы (м. Новогиреево), а также маршрута № 3.

Разрешение на проведение работ выдал государственный строительный надзор. Проект предусматривает увеличение площади здания за счет второго этажа и изменение его внешнего облика. Внутри оборудуют новую диспетчерскую, зал ожидания, кафе, туалеты и торговые точки. Посадку организуют с двух сторон здания для удобства пассажиров.

Автовокзал в Ногинске построили в 1973 году. Это один из крупнейших транспортных узлов Подмосковья с пассажиропотоком до 5 млн человек в год. Автобусное сообщение остается востребованным, так как дорога до Москвы на электричке часто занимает больше времени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.