Врач заявила, что сладкое повышает риск слепоты

Злоупотребление сахаром и рафинированными углеводами может привести к потере зрения. Об этом сообщила врач общей практики Елена Павлова, пишет NEWS.ru .

По словам специалиста, наибольшую опасность для глаз представляют сладости и продукты с высоким гликемическим индексом. Они провоцируют хроническое воспаление и увеличивают риск диабетической ретинопатии — одной из частых причин слепоты у людей трудоспособного возраста.

«Главный враг зрения — сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск диабетической ретинопатии, которая у людей трудоспособного возраста часто приводит к слепоте. Поэтому пациентам с риском макулярной дегенерации или диабетом рекомендована низкогликемическая диета с ограничением сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания: много листовой зелени и овощей, жирная рыба два-три раза в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. При этом никакое питание не заменяет регулярных осмотров у врача», — пояснила Павлова.

Ранее офтальмолог Анна Черных сообщила, что остеохондроз и повышенное давление также могут снижать остроту зрения. Хронические заболевания, по ее словам, нарушают кровоснабжение тканей глаза.

