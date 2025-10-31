В Нижнем Новгороде переход на безналичную оплату в транспорте продлили до конца 2025 года

Переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода будет проходить поэтапно с 1 ноября 2023 года до конца 2025 года, сообщает pravda-nn.ru .

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области объявило о постепенном переходе на безналичную оплату проезда в общественном транспорте города. Новый порядок вводится с 1 ноября 2023 года и продлится до конца 2025 года.

Решение связано с необходимостью повышения безопасности дорожного движения и снижением востребованности наличных расчетов. Сейчас 95,7% поездок в городском транспорте уже оплачиваются банковскими или транспортными картами. Нововведение коснется только Нижнего Новгорода и не затронет другие округа региона.

В течение переходного периода жители смогут приобрести транспортные карты или установить мобильные приложения для оплаты проезда. Проездные билеты будут доступны в киосках печати, отделениях Почты России, офисах Ситикард и на станциях метро. Оплата через валидаторы возможна даже без интернет-соединения, а их работоспособность проверят на всех маршрутах до конца года.

С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте города увеличится до 40 рублей из-за инфляции. Несмотря на повышение, тариф остается одним из самых низких среди городов-миллионников России: в Москве проезд стоит 74 рубля, в Санкт-Петербурге — 80 рублей, в Краснодаре — 50 рублей.