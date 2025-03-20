В Нижнем Новгороде нарушителей на электросамокатах будут ловить с помощью камер

В Нижнем Новгороде собрались выявлять нарушителей на электросамокатах с помощью уличных камер. В администрации города вместе с операторами кикшеринговых компаний отрабатывается эта система. На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области рассказали, как она будет работать, сообщает pravda-nn.ru .

Для повышения безопасности на дорогах и снижения количества ДТП операторы самостоятельно проводят рейды в городах и информируют пользователей о ПДД. Тех, кто не прислушивается, штрафуют или блокируют на сервисе. В кикшеринговых компаниях уверены, что проблема заключается в самих людях, поэтому нужно работать с ними, а не вводить ограничения и запреты на СИМ.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков согласен с этим мнением. Электросамокаты развивают город и туризм, упрощают передвижение горожан, поэтому запреты на СИМ неактуальны.

«Разруха — она в человеческих головах. В приоритете должна быть безопасность людей, поэтому, важно практиковать идеологическое сопровождение, разъяснительную работу — начиная со школ, институтов и так далее», — добавил он.

Мэрия провела совещание с представителями кикшеринговых компаний и обсудила вопрос мониторинга нарушителей. Предполагается, что администрация города будет передавать видео и изображения с датой и временем нарушения, а операторы в своей системе будут вычислять нарушителя и штрафовать до блокировки.