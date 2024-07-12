В нижегородском метро заметили «призраков» после смерти двух студентов в 1984 г

Жителям Нижнего Новгорода напомнили о происшествии 40-летней давности, случившемся при строительстве станции городского метро «Московская». Трагедия произошла в пятницу, 13 июля 1984 года, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал «Метро НН».

Четыре десятилетия назад на строящейся станции «Московская» разрушилось крепление стен. Все произошло в котловане на глубине 10-12 метров, и в результате происшествия погибли двое помощников метростроителей из студенческой бригады.

Нижегородцы до сих пор помнят эту громкую историю. Более того, не раз пассажиры, работники метрополитена и даже диггеры утверждали, что «видели в темных тоннелях подземки странные тени, полупрозрачные фигуры».

Также свидетели говорили о грохоте молотков и даже человеческих голосах, которые сами по себе доносились на «Московской» после гибели двух работников.