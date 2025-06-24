В Нижегородском кремле подорожает проезд на фуникулере

С 1 июля 2025 года цена билета на фуникулер, расположенный в Нижегородском кремле, будет изменена. По информации пресс-службы управления делами правительства Нижегородской области, стоимость проезда в одну сторону составит 350 рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Цена проезда на фуникулере была установлена на уровне 200 рублей с момента его запуска. Причины, обусловившие увеличение стоимости, не уточняются.

Для жителей Нижегородской области будет действовать спецтариф: предъявив «Карту жителя Нижегородской области», они смогут приобрести билет за 250 рублей. Для граждан, имеющих право на льготы, проезд будет бесплатным или по сниженной цене — 150 рублей.

Работа фуникулера в Нижегородском кремле была официально запущена 15 сентября 2024 года. Он обеспечивает связь между площадью Народного Единства и улицей Рождественской с территорией Нижегородского кремля, работая в течение всего года. Его пропускная способность в одном направлении достигает 120 пассажиров в час. Каждый вагон рассчитан на перевозку до 40 человек.

С момента открытия нижегородский фуникулер обслужил более 291 тысячи пассажиров, при этом только в мае его услугами воспользовались около 52 тысяч человек.