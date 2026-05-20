В Нижегородской области запустили аэрокурьеров

Эксперт Елена Гущина: боевой дрон не может выдать себя за доставщик

В Нижегородской области развивают аэродоставку грузов с помощью беспилотников. Руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина рассказала о безопасности полетов и перспективах проекта, сообщает pravda-nn.ru .

Проект реализуется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и экспериментального правового режима. В регионе работают собственные разработчики и производители дронов.

«Это исключено», — ответила руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина на вопрос о возможности запуска боевого дрона под видом аэрокурьера.

По ее словам, перед каждым вылетом операторы уведомляют профильные службы. Беспилотники оснащены транспондерами и интегрированы в систему организации воздушного движения Росавиации. Полеты выполняются только с разрешения, а при угрозе вылет отменяется.

Аэрокурьеры вертолетного типа без крыльев, с логотипом производителя и красно-зелеными огнями. Сейчас в небе находятся два постоянных борта и один сменный. Каждый выполняет не менее 20 рейсов в день, время в пути — около 15 минут.

Максимальная грузоподъемность — 5 кг, взлетная масса — до 30 кг. Перевозятся продукты и мелкие грузы. Загрузка проходит под камерой, суда застрахованы и оснащены парашютной системой.

Доставка осуществляется на постаматы и специальные площадки в Нижнем Новгороде и области. Проект позволяет сократить время в пути и разгрузить дороги, а также доставлять грузы в труднодоступные населенные пункты.

