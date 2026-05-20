36 предпринимателей Подмосковья подали заявки на субсидии

сегодня в 16:19

В Московской области продолжается прием заявок на субсидии по программе «Маркетплейсы». На участие в отборе уже подали документы 36 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприниматели могут компенсировать часть затрат на работу с торговыми онлайн-площадками. Субсидия покрывает расходы на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение и доставку товаров. По итогам отбора комиссия может одобрить выплату до 500 тыс. рублей, что составляет до 50% понесенных затрат.

В программе участвуют 13 крупнейших маркетплейсов, среди которых OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет.

Подробная информация о мере поддержки размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.