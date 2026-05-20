Экоцентр Королева принял более 124 кубов вторсырья

Экоцентр «Приемочная № 1» в Королеве принял и обработал более 124 кубометров вторсырья, собранного на экологических акциях в выходные дни в Подмосковье. Отходы направят на дальнейшую переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основной объем вторичных ресурсов поступил из нескольких городов региона. Из Долгопрудного доставили около 16 кубометров сырья, из Раменского и Быково — 35 кубометров, из Пушкино — 30 кубометров. Еще 20 кубометров привезли из Чехова, по 4 кубометра — из Ивантеевки и Королева.

Дополнительно 4 кубометра вторсырья направили жители поселка «Павлово 2» муниципального округа Истра. Они воспользовались услугой экомобиля и передали отходы в экоцентр.

Сотрудники «Приемочной № 1» поблагодарили экологические сообщества и посетителей центра за активное участие в сборе вторичных ресурсов. Сдать вторсырье вне акций можно ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу: Королев, улица Калининградская, дом 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.