В Клину обязали устранить 167 раскопов после земляных работ

В городском округе Клин выявили 167 участков, где после плановых и аварийных земляных работ не восстановили благоустройство. Глава округа Василий Власов потребовал от ресурсоснабжающих организаций закрыть просроченные ордера и представить график работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Клин Василий Власов обязал ресурсоснабжающие организации устранить все раскопы, оставшиеся с прошлого года после проведения плановых и аварийных работ. По информации администрации, на территории округа насчитывается 167 участков, где места производства работ до сих пор не приведены в нормативное состояние. При этом сроки действия выданных ордеров на проведение земляных работ уже истекли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.