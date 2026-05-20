В Клину продолжают строить школу олимпийского резерва

Строительство школы олимпийского резерва на улице Чайковского в Клину вышло на этап фасадных и кровельных работ. Общая готовность объекта превышает 55%, завершить строительство планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 85 рабочих и 3 единицы техники. Ведется монтаж металлоконструкций большого и малого манежа, кладка внутренних перегородок, устройство внутренних инженерных сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей водоснабжения и канализации, устройство вентфасада зданий бассейна и кровли большого манежа», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он добавил, что общая строительная готовность объекта превышает 55%.

Пятиэтажное здание площадью 11 487 кв. м рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. В комплексе разместят большой манеж на 80 человек для художественной гимнастики, акробатики и групповых тренировок, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, бассейн на пять дорожек, универсальный игровой зал, тир, гостиничный блок и столовую.

Также предусмотрены легкоатлетическая дорожка длиной 200 м с виражами и сектор для прыжков с шестом. Специализированные зоны позволят распределять потоки спортсменов и проводить соревнования различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.