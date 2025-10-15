В Нижегородской области утвердили программу развития общественного транспорта

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области утвердили программу развития общественного транспорта до 2030 года, предусматривающую инвестиции в размере более 12,6 млрд рублей на обновление парка, сообщает pravda-nn.ru .

Программа охватывает закупку новых транспортных средств для Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы и Арзамаса.

В частности, для Нижнего Новгорода в период с 2025 по 2026 год запланировано приобретение 98 современных трамваев большого класса. Кроме того, до конца 2030 года планируется пополнить автопарк 167 новыми автобусами большого класса. В программе также отмечается, что в 2024 году для нужд города уже было закуплено 110 аналогичных автобусов.

Обновление коснется и автобусов среднего класса: после приобретения 40 единиц в прошлом году в планах до 2030 года — закупка еще 194.

Для Сарова до 2030 года предусмотрено приобретение 34 новых автобусов большого класса и 18 автобусов среднего класса. Жителей Выксы ожидает поступление 8 новых автобусов большого класса. В Арзамасе же планируется пополнение парка 16 автобусами среднего класса и 18 — малого.

Финансирование программы предполагается осуществлять из внебюджетных источников. Реализация намеченных мероприятий должна привести к увеличению доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, с 43,9% до 60%.

Вместе с тем, остается актуальной проблема дефицита водительских кадров, из-за которого пассажиры вынуждены подолгу ожидать транспорт, особенно в вечернее время. В региональном министерстве транспорта подчеркнули, что правительство области совместно с перевозчиками прилагает активные усилия для привлечения специалистов.

«Средняя заработная плата водителя автобуса за первое полугодие 2025 года составила 103,2 тыс. рублей в месяц при отработанном балансе рабочего времени и выполнении показателей, предусмотренных „Положением по оплате труда и премирования водителей автобуса“. Но уже сейчас многие водители получают 120 тыс. рублей в месяц и более», — сообщили представители министерства.

