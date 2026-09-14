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В Наро-Фоминском округе установили сваи моста через Исьму

Дорожники установили буронабивные сваи и ригели на опорах моста через реку Исьму в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа. Движение по обновленному сооружению планируют открыть в феврале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В деревне Симбухово Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт 50-метрового моста через реку Исьму по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ранее дорожники обустроили временную объездную дорогу для автомобилистов и пешеходов.

«Мостовики полностью разобрали железобетонные конструкции существующего моста, обустроили технологические съезды и площадки, выполнили устройство буронабивных свай на опорах № 1, 2 и 3, а также ригелей опор № 1 и 3», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На объекте работают самосвал и экскаватор. В ближайшее время специалисты продолжат устройство ригелей, смонтируют мостовые балки и переходные плиты.

Мост 1994 года постройки соединяет две части деревни, обеспечивает транспортное сообщение с деревнями Субботино и Монаково, городом Верея и трассой А-108. Открыть движение по обновленному сооружению планируют в феврале 2027 года. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.