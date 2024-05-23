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В Наро-Фоминском округе проведут работы по текущему ремонту автодорог

В Наро-Фоминском округе планируют провести работы по текущему ремонту автомобильных дорог, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Наро-Фоминского городского округа Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Наро-Фоминского городского округа по адресу: г. Наро-Фоминск, пл. Свободы (участок 2).

В рамках выполнения работ к концу июля 2024 года будет проведен текущий ремонт автомобильных дорог протяженностью 312 метров, средней шириной — 22,4 метров, площадью — 7 тыс. кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.