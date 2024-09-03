В Наро-Фоминском округе приступили к устройству подпорных стен

В Апрелевке Наро-Фоминского округа в рамках строительства путепровода подрядная организация приступила к устройству подпорных стен № 3 и № 4 со стороны ул. Апрелевской. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы на путепроводе ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Параллельно на объекте идет устройство подпорных стен № 1 и № 2 со стороны ул. Самохина, а также ведется поставка металлоконструкций пролетного строения на строительную площадку. Еще строители приступили к стапельной сборке для последующего монтажа локальных блоков между опорами № 3-6. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн. Вблизи железной дороги возводят опоры путепровода № 4 и № 5, переустраивают инженерные коммуникации.

В ведомстве отметили, что строительство путепровода увязано с модернизацией, которую проводит РЖД в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка —Железнодорожная». Открыть движение по путепроводу планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.