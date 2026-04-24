В Наро-Фоминском округе отремонтируют 15 км дорог

Ремонт региональных дорог стартовал в Наро-Фоминском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году специалисты обновят около 15 км покрытия на шести участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора приступили к фрезерованию старого покрытия на дороге между деревнями Литвиново и Таширово. По этому участку ежедневно проезжает около 7,5 тыс. автомобилей. Здесь выполнят наибольший объем работ — заменят более 4 км покрытия.

Около 600 метров асфальтобетона уже демонтировали на улице Володарского в Наро-Фоминске, которая входит в опорную сеть региона. К укладке нового покрытия дорожники приступят при благоприятных погодных условиях.

Также в план ремонта вошли участки от трассы А-108 до деревни Ступино, между поселком Дубки и городом Верея, между деревнями Симбухово и Колодкино, а также Вышегород и Дуброво. Работы выполнят с применением современных асфальтобетонных смесей А16-Вн и ЩМА-16, отличающихся повышенной износоустойчивостью. На всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.

