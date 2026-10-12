В Наро-Фоминском округе отремонтировали дорогу до деревни Мартемьяново

Текущий ремонт участка дороги от трассы М-3 «Украина» до деревни Мартемьяново завершился в Наро-Фоминском округе. Работы охватили проезжую часть, парковку и тротуар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На участке от трассы М-3 «Украина» до деревни Мартемьяново уложили новый асфальт и нанесли дорожную разметку. Парковочную зону заасфальтировали, тротуар расширили и обновили его покрытие. Также заменили бордюрный камень и установили новые барьерные ограждения.

Общая площадь обновленного покрытия составила 8 186 м². На проезжую часть и парковку пришлось 7 026 м², на тротуар — 1 160 м².

«Уже получаем положительный отклик от жителей, и это важная обратная связь о проделанной работе. Нам важно, чтобы обновленная дорога, парковка и тротуар были удобны всем, кто пользуется этим участком каждый день», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.