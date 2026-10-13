В Наро-Фоминске завершают строительство тротуара к микрорайону Восточный

Дорожные службы «Мосавтодора» приступили к финальному этапу строительства тротуара, который свяжет Алексеевскую и Праздничную улицы с микрорайоном Восточный в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие нового тротуара. Для дорожек используют современные смеси, устойчивые к погодным условиям и сезонным перепадам температур, что обеспечит долговечность покрытия.

На участке также установят два новых остановочных павильона. Они позволят пассажирам укрыться от дождя и ветра во время ожидания общественного транспорта.

ГБУ МО «Мосавтодор» ведет строительство в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения. Новый тротуар сделает путь жителей микрорайона Восточный до остановок, медицинских учреждений и других социальных объектов короче, удобнее и безопаснее.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.