сегодня в 13:25

В Наро-Фоминске прошел «Кубок городов воинской славы» по гимнастике

14 ноября «Кубок городов воинской славы» объединил в Наро-Фоминске юных гимнастов со всей России. За победу боролись спортсмены из 7 регионов — от Москвы и Подмосковья до Курска и Воронежа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выступления участников продемонстрировали не только спортивное мастерство, но и несли важный смысл. Например, воспитанники «Трудовых резервов», помимо энергичного «Спортивного марша», подготовили проникновенную композицию «Дети Земли — мир без войны».

Спортивной школе «Трудовые резервы», где состоялся турнир, вручили памятную стелу города воинской славы Наро-Фоминска от Союза городов воинской славы. Этот символ займет почетное место в учреждении.

Все участники соревнований получили памятные медали и сувениры. Турнир подтвердил статус всероссийского события, связавшего спортивный дух и общую историческую память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.