В Наро-Фоминске начался ремонт дороги на улице Маршала Жукова

Работы реализуются в рамках программы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Ремонтные работы, включающие в себя снятие дорожного полотна, а затем укладку нового асфальта, планируется завершить к началу июня. За этот период будет обновлено 0,64 км. дорожного полотна. Для обеспечения долговечности и надежности дорожного покрытия будет использована асфальтобетонная смесь типа А16. Это искусственный строительный материал, отвечающий всем необходимым стандартам качества.

Помимо улицы Маршала Жукова, в рамках программы ремонта дорог, в Наро-Фоминском городском округе запланировано обновление и других участков дорожной сети, более двадцати автомобильных дорог. В первую очередь, повысит комфорт для автомобилистов, и безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание.