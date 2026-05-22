В Мытищах проверили содержание дорог и ход реконструкций

Руководители администрации городского округа Мытищи 20 мая проверили состояние муниципальных и региональных дорог, мостов и строительных площадок. В ходе объезда зафиксировали замечания на Пироговском и Афанасовском шоссе, а также на улице Угольной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В объезде приняли участие первый заместитель главы округа Алексей Асеев, заместители главы Иван Яськив и Артур Суворов, представители профильных подразделений и подрядчики. Комиссия оценила содержание дорог, мостов и прилегающих территорий.

Одной из ключевых точек стало Пироговское шоссе. Участок реконструкции находится в удовлетворительном состоянии, однако требуется восстановить поврежденные ограждения и заасфальтировать покрытие возле ливневок. Строительный мусор планируют вывезти до 5 июня. Временный мост намерены возвести к августу 2026 года, полностью завершить работы — в декабре.

На улице Угольной ГБУ МО «Мосавтодор» устранило аварийные ямы. До 29 мая здесь восстановят водоналивные ограждения, а в июне планируют возобновить реконструкцию. Также участники объезда посетили стройплощадку нового двухполосного моста через реку Клязьму в микрорайоне Пироговский. Движение по двум полосам намерены запустить в ноябре 2026 года. Отдельно обсудили организацию дополнительного выезда от многоквартирного дома на улице Сазонова.

На Афанасовском шоссе продолжается реконструкция. Точку сброса дождевых стоков пока не согласовали, ранее предложенное решение требует корректировки. Локальные очистные сооружения планируют достроить в октябре, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2026 года. Проверки содержания территорий в округе продолжатся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.