Никита Шашков получит 46 млн руб за два года в «Автомобилисте»

Форвард Никита Шашков подписал контракт с клубом «Автомобилист» на два сезона

Нападающий Никита Шашков заработает 46 млн рублей по двухлетнему контракту с «Автомобилистом». Оклад игрока составит 23 млн рублей за сезон, сообщает Metaratings.ru .

Пресс-служба екатеринбургского клуба 22 мая объявила о подписании соглашения с 27-летним форвардом. Контракт рассчитан на два сезона.

По информации источника, окладная часть Шашкова составит 23 млн рублей за каждый год. Общая сумма выплат за два сезона достигнет 46 млн рублей.

В сезоне-2025/26 нападающий провел 71 матч в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET Континентальной хоккейной лиги. Шашков набрал 17 очков (7 шайб и 10 передач) и завершил сезон с показателем полезности «+7».

