SpaceX планирует разместить спутники Starlink на Луне

Компания SpaceX изучает возможность размещения спутниковой системы Starlink на Луне и планирует полностью покрыть ее связью, сообщает Сноб .

О планах компания рассказала в соцсети X. В заявлении говорится, что команда Starlink «изучает способы расширения возможностей за пределы нашей планеты». Конкретные сроки реализации проекта в SpaceX не уточнили.

Starlink — глобальная система спутников, которую SpaceX развивает для обеспечения высокоскоростного интернета в регионах, где связь была ненадежной, дорогой или недоступной. В перспективе компания рассчитывает обеспечить выход в сеть из любой точки поверхности Земли.

Первые спутники Starlink вывели на орбиту в 2019 году. Сейчас их насчитывается более 8 тысяч. В дальнейшем SpaceX планирует увеличить группировку до 12–42 тысяч аппаратов.

Ранее сообщалось, что компания готовится к размещению акций на бирже и рассчитывает привлечь до 80 млрд долларов инвестиций.

