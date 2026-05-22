«Прямо бомба!»: москвичи про обновленный Ленинградский вокзал

сегодня в 18:54

Москвичи пришли в восторг от обновленного Ленинградского вокзала. Особенно сильно их впечатлила архитектура, сообщает MSK1.RU .

По словам москвичей, пространство стало больше походить на безопасное здание аэропорта, а не вокзала. Изменения пришлись гражданам по душе.

«Раньше тоже было нормально, но сейчас вообще бомба», — сказал один из пассажиров.

Также пассажиры отмечают красивую архитектуру, большие стеклянные своды и наличие прямого выхода в метро — на станцию «Комсомольская».

Вокзал был закрыт на реконструкцию два года назад. Власти обусловили эту необходимость внедрением в единую транспортную систему Москвы. 22 мая 2026 года он вновь заработал.

