сегодня в 16:41

В Мытищах провели рейд против нелегальных перевозчиков отходов

Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков строительных отходов прошел 12 марта на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи. Грузовые автомобили проверили на наличие разрешительных документов и договоров на утилизацию мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке участвовали директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Алексей Королев, представители министерства экологии и природопользования Московской области и сотрудники МУ МВД России «Мытищинское». Они осматривали грузовые автомобили, перевозившие строительные отходы, грунт и мусор.

Особое внимание уделяли наличию документов на транспортирование отходов и договоров на их дальнейшую утилизацию. Контролирующие органы и полиция проверяли соответствие перевозок установленным требованиям.

«Нелегальная перевозка отходов нередко приводит к образованию стихийных свалок и загрязнению окружающей среды», — отметил Алексей Королев.

В администрации подчеркнули, что рейдовые мероприятия на территории городского округа Мытищи будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.