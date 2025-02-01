В Мытищах пройдут массовые проверки водителей

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления и пресечения фактов нарушения правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение массовых проверок водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления и пресечения фактов нарушения правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение массовых проверок водителей.

Проведут проверки:

«Нетрезвый водитель» — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 и 28 февраля;

«Ребенок-пассажир» — 2, 5, 9, 12, 16, 23 и 26 февраля.

Кроме этого, продолжается проведение профилактических мероприятий:

«Опасный груз», «Пешеход» — с 3 по 9 февраля;

«Безопасный переход», «Тахограф», «Нетрезвый водитель» — с 10 по 16 февраля;

«Ребенок-пассажир, пешеход», «Автобус» — с 17 по 23 февраля;

«Технический осмотр», «Пешеход» — с 24 февраля по 2 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.