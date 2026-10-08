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Реконструкция улицы Угольной в Мытищах достигла готовности 43%. На объекте завершили временное расширение дороги, которое позволит сохранить движение во время строительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищах продолжают реконструкцию улицы Угольной. Готовность проекта составляет 43%. Рабочие завершили создание временного расширения дороги, чтобы сохранить движение транспорта на период строительства.

Министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин сообщил, что параллельно рабочие прокладывают инженерные сети, обустраивают ливневую канализацию и готовят дорожное основание. На 60% участка проложены кабели для интеллектуальной системы управления движением (АСУДД).

После реконструкции улица протяженностью 1,4 км станет четырехполосной. Проект предусматривает обустройство тротуаров, установку освещения и шумозащитных экранов. Эти меры повысят комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов.

Все работы планируют завершить в третьем квартале 2027 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.