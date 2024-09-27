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В Мытищах привлечены к ответственности трое незаконных перевозчиков мусора

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об административных наказаниях по фактам незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ведомства.

Три нарушителя были задержаны сотрудниками Межмуниципального управления МВД РФ «Мытищинское» в селе Марфино в то время, как перевозили строительный мусор без оформления разрешительных документов и электронного талона.

По итогам рассмотрения протоколов об административных нарушениях все трое водителей привлечены к ответственности в виде штрафов.

Ранее в Мытищах, вблизи деревни Высоково, инспекторы эконадзора в ходе рейдового мероприятия остановили незаконное размещение отходов, вызванные на место полицейские задержали 5 единиц техники, устанавливаются обстоятельства нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.