В Мытищах приступили к устройству последней опоры путепровода через железную дорогу

В Мытищах на Пироговском шоссе приступили к устройству последней четвертой опоры правой стороны путепровода через железную дорогу. На данный момент проводится устройство свайного фундамента. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что новый путепровод будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроят по две полосы движения. Его длина составит около 80 метров. Работы проводятся в рамках реконструкции Пироговского шоссе, открыть движение по реконструированному участку планируется в 4 квартале 2024 года.

Параллельно продолжается переустройство сетей связи, ведется устройство автоматизированной системы управления дорожным движением и линии наружного освещения. На участке от путепровода через железную дорогу до примыкания к автодороге «Виноградово-Болтино-Тарасовка» приступили к работам по уширению дорожного полотна — проводится отсыпка насыпи земполотна, ведется устройство ливневой канализации.

Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов, в том числе, строящегося ЖК «Мытищи Парк», кроме того будет обеспечен выезд на Мытищинскую хорду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание. Ремонт и строительство должны быть под постоянным контролем глав округов и профильных ведомств.