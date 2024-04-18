В Мытищах пассажирский транспорт готовят к летнему сезону

17 апреля пассажирский транспорт был проверен сотрудниками территориального отдела № 1 управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и отдела транспорта МКУ «УТДХ» администрации городского округа Мытищи.

Специалисты посмотрели, как проходит восстановление подвижного состава после зимней эксплуатации, проверили санитарное состояние транспортных средств, осмотрели кузова и салоны.

Особое внимание было уделено оборудованию, которое обеспечивает безопасность пассажиров, а также тормозной и пневматической системам автобусов, так как они испытывают высокие температурные нагрузки в жаркую погоду. Все замечания направлены перевозчикам для устранения.

Проверка готовности общественного транспорта к лету будет продолжена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.