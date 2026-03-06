В Мытищах отремонтировали 240 ям с начала года

В городском округе Мытищи продолжается ямочный ремонт дорог. С начала года специалисты выявили около 380 дефектов и устранили 240 из них, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

6 марта заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход ремонта дорожного покрытия на улице Силикатной. Работы по устранению дефектов ведутся на постоянной основе и охватывают как муниципальные, так и областные дороги на территории округа.

«Для обеспечения безопасного движения мы регулярно проверяем состояние городских дорог и устраняем дефекты, — рассказал Иван Яськив. — Сейчас мы работаем с литым асфальтом. Сотрудник управления транспорта и дорожного хозяйства объезжает территорию, выявляет проблемные места и выдает предписания подрядчикам на ремонт».

С января в округе обнаружили около 380 дефектов дорожного покрытия. За полтора месяца специалисты ликвидировали 240 из них, работы продолжаются. Своевременное устранение ям позволяет снизить дальнейшую деформацию асфальта, сохранить качество покрытия и сократить объем более масштабных работ в летний период.

По словам Ивана Яськива, после установления устойчивой плюсовой температуры в округе перейдут к капитальному ремонту. В весенне-летний период запланировано обновление 21 дороги. Мониторинг состояния покрытия проводится регулярно, ямы оцифровываются, а план локального ремонта формируется в том числе с учетом обращений жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.