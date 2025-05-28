В Мытищах обсудили проблему скопления большегрузного транспорта

В ней приняли участие местные жители и представителя ГБУ МО «Мосавтодор». В феврале–марте 2025 года около складского комплекса компании «ПЭК» в районе деревни Шолохово городского округа Мытищи возникали заторы из десятков фур.

Основная причина — перегруженность склада в преддверии высокого сезона, который у большинства ритейлеров и производителей длится с марта по июль. Также повлияли сбои в международной логистике.

Администрацией городского округа Мытищи и руководством предприятия был предпринят ряд комплексных мероприятий по исправлению сложившейся ситуации, среди которых внедрение тайм-слотов: теперь каждая машина должна прибывать на склад в строго отведенный временной интервал. Система гибко перераспределяет время, сохраняя при этом основную нагрузку. ПЭК также нашла временную стоянку в 20 километрах от основной площадки, что позволяет транспорту ожидать своей очереди, не создавая при этом заторы около склада.

Однако риск локальных и краткосрочных задержек все еще сохраняется, поскольку, будучи конечным пунктом прибытия груза, компания «ПЭК» вынуждена решать проблемы, которые иногда находятся вне их полной зоны ответственности.

По результатам встречи принято решение об установке вдоль дороги в лесном массиве сигнальных столбиков для предотвращения стоянки грузовых машин. Работы будут проведены ООО «ПЭК» и ГБУ МО «Мосавтодор» при административном и общественном контроле со стороны муниципалитета и местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.