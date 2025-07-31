В Мытищах обновляют дорожную разметку возле учреждений образования

Комиссия Совета депутатов городского округа Мытищи совместно с представителями Госавтоинспекции и Общественной палаты проверила ход выполнения дорожных работ возле третьего корпуса лицея № 34 на улице Борисовке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках реализации проекта „Безопасные дороги“ партии „Единая Россия“ мы начинаем месячник по подготовке пешеходных переходов к учебным заведениям. Лето пролетает быстро. Очень важно проверить наличие разметки, установку предупреждающих знаков. На протяжении всего следующего месяца будем выезжать на дорожные объекты вблизи школ и детских садов», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Месячник по проверке готовности пешеходных переходов является лишь одним из элементов общей стратегии, направленной на снижение количества ДТП и предотвращение несчастных случаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.