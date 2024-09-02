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В Мытищах объявлен конкурс на реконструкцию улицы Угольная

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции улицы Угольная в городе Мытищи Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на реконструкцию ул. Угольная в г. Мытищи.

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется реконструировать более 715 метров», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.